Базаревич прокомментировал поражение сборной России от мексиканцев

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение Мексике (64:72) в отборочном турнире мужского баскетбольного турнира на Олимпиаду в Японии.

«Мы сделали 10 потерь в третьей четверти, – цитирует Базаревича официальный сайт РФБ. – Некоторые игроки не справились с волнением. Одно дело – товарищеские матчи, а другое – турнир, в котором так много решается. И какие-то мелкие вещи оказывают большое влияние. Например, мексиканцы 18 раз выиграли отскок под нашим кольцом. Но 5 из этих подборов – командные. И это то, что мы должны были взять, а у нас мяч из рук выпал или что-то еще. Надо смотреть видео, но обычно эти командные подборы – это такая история, когда ты сам не взял. В борьбе, конечно, но не взял.

Игру мы контролировали, а потом так просели во второй пятиминутке третьей четверти… Возможно, мне надо было раньше взять тайм-аут».

Тренер также добавил, что у команды всё еще есть шансы одержать победу в следующем матче против сборной Германии.

"Были неплохие отрезки, но пять очков практически за 10 минут, если не считать еще двух штрафных в конце, выбили нас из колеи, а в мексиканцев вселили уверенность. У них опытные баскетболисты, и в концовке они контролировали игру. Как я сказал в раздевалке, у нас есть 22 часа, чтобы осмыслить это. Будем бороться до конца. Понятно, что все разочарованы, но надо перегруппироваться, собраться и добиться необходимой победы в 7 очков. С такой игрой, как против Мексики, рассчитывать на успех тяжело. Надеюсь, что нервозность уляжется и какие-то ошибки мы уберем. Будем бороться», – подытожил специалист.

Матч Россия – Германия пройдет сегодня 1 июля. Для выхода в 1/2 финала российской команде необходимо побеждать немцев с разницей 7 очков и больше.