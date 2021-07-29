Олимпиада
Токио-2020
Баскетбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Баскетбол

Словения разгромила Японию в матче олимпийского баскетбольного турнира

09:35
Теги:

Сборная Словении разгромила Японию в матче групповой стадии мужского олимпийского баскетбольного турнира — 116:81.

Самым результативным игроком встречи стал форвард японцев Рю Хачимура, набравший 34 очка. Лидер словенской сборной Лука Дончич набрал 25 очков, сделал 7 подборов и 7 передач.

После двух туров Словения лидирует в группе С с четырьмя очками. Японцы идут на третьем месте с двумя очками.

Баскетбол

Олимпийские игры

Группа C

Словения — Япония — 116:81 (29:23, 24:18, 27:23, 36:17)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Теннис на Олимпиаде: четвертьфиналы Медведева и Хачанова, расписание и результаты 29 июля
«Я сконфужен». Колесников без вариантов проиграл королевские 100 м американской суперзвезде
Журналист, спровоцировавший Медведева: «Может, он просто не понял вопрос? Я не утверждал, что русские — обманщики»
«Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой». В Японии новый скандал после разломанной израильтянами антисекс-кровати
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд