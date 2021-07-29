Словения разгромила Японию в матче олимпийского баскетбольного турнира
09:35
Сборная Словении разгромила Японию в матче групповой стадии мужского олимпийского баскетбольного турнира — 116:81.
Самым результативным игроком встречи стал форвард японцев Рю Хачимура, набравший 34 очка. Лидер словенской сборной Лука Дончич набрал 25 очков, сделал 7 подборов и 7 передач.
После двух туров Словения лидирует в группе С с четырьмя очками. Японцы идут на третьем месте с двумя очками.
Баскетбол
Олимпийские игры
Группа C
Словения — Япония — 116:81 (29:23, 24:18, 27:23, 36:17)
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