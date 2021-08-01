Сборная США сыграет с Испанией a 1/4 финала олимпийского турнира
20:11
Стали известны все пары четвертьфинальной стадии олимпийского баскетбольного турнира.
Словения — Германия (3 августа, 04.00 по московскому времени)
США — Испания (3 августа, 07.40 по московскому времени)
Франция — Италия (3 августа, 11.20 по московскому времени)
Австралия — Аргентина (3 августа, 15.00 по московскому времени)
Победитель пары Франция — Италия в полуфинале сыграет с победителем матча Словения — Германия. США в случае успеха в игре с Испанией встретятся в следующем раунде либо с австралийцами, либо с аргентинцами.
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