Сборная США сыграет с Испанией a 1/4 финала олимпийского турнира

Стали известны все пары четвертьфинальной стадии олимпийского баскетбольного турнира.

Словения — Германия (3 августа, 04.00 по московскому времени)

США — Испания (3 августа, 07.40 по московскому времени)

Франция — Италия (3 августа, 11.20 по московскому времени)

Австралия — Аргентина (3 августа, 15.00 по московскому времени)

Победитель пары Франция — Италия в полуфинале сыграет с победителем матча Словения — Германия. США в случае успеха в игре с Испанией встретятся в следующем раунде либо с австралийцами, либо с аргентинцами.