Сборная России разгромила Монголию в баскетболе 3х3 на Олимпиаде в Токио

Сборная России одержала крупную победу над Монголией в турнире по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио.

Россиянки выиграли три матча из трех на Играх в Японии. Благодаря победе над Монголией Россия вышла на второе место в групповом турнире.

Следующий матч на Олимпиаде россиянки проведут сегодня, 25 июля против США. Начало встречи — в 15.25 (мск).

Баскетбол 3x3

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

Монголия — Россия — 5:21

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля