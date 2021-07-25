Сборная России разгромила Монголию в баскетболе 3х3 на Олимпиаде в Токио
08:26
Сборная России одержала крупную победу над Монголией в турнире по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио.
Россиянки выиграли три матча из трех на Играх в Японии. Благодаря победе над Монголией Россия вышла на второе место в групповом турнире.
Следующий матч на Олимпиаде россиянки проведут сегодня, 25 июля против США. Начало встречи — в 15.25 (мск).
Баскетбол 3x3
Олимпийские игры
Женщины
Группа A
Монголия — Россия — 5:21
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
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