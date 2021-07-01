Сборная России проиграла Германии и не смогла квалифицироваться на Олимпиаду в Токио

Мужская сборная России по баскетболу не смогла выйти из группы отборочного турнира Олимпиады в Токио.

Российская команда уступила Германии (67:69) и заняла последнее место в группе А3. Для того чтобы сохранить шансы на борьбу за путевку на Игры, российской команде нужно было побеждать с преимуществом в семь очков или больше.

Мужская сборная России не попала на Олимпиаду второй раз подряд.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Олимпиада

Отборочный турнир

Мужчины

Группа A3

Россия — Германия — 67:69 (17:15, 18:17, 18:18, 14:19)