Сборная России проиграла Германии и не смогла квалифицироваться на Олимпиаду в Токио
19:28
Мужская сборная России по баскетболу не смогла выйти из группы отборочного турнира Олимпиады в Токио.
Российская команда уступила Германии (67:69) и заняла последнее место в группе А3. Для того чтобы сохранить шансы на борьбу за путевку на Игры, российской команде нужно было побеждать с преимуществом в семь очков или больше.
Мужская сборная России не попала на Олимпиаду второй раз подряд.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
Олимпиада
Отборочный турнир
Мужчины
Группа A3
Россия — Германия — 67:69 (17:15, 18:17, 18:18, 14:19)
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