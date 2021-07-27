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Мэджик Джонсон считает, что олимпийской сборной США не хватает Леброна Джеймса

01:55
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Легенда американского баскетбола Мэджик Джонсон считает, что сборной США на Олимпийских играх не хватает форварда Леброна Джеймса. В воскресенье, 25 июля, американские баскетболисты проиграли Франции (76:83) на Олимпиаде.

«Чего не хватает мужской баскетбольной сборной США, так это парня, выигравшего 4 чемпионства в НБА (что сделало его проверенным победителем), лучшего лидера в баскетболе и того, кто делает своих товарищей по команде лучше... он же Леброн Джеймс!», — написал Джонсон в Twitter.

Напомним, Джеймс отказался от поездки на Олимпиаду, так как этим летом для него важнее выход фильма «Космический джем: Новое поколение», в котором баскетболист сыграл главную роль.

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Евгений Козинов все материалы автора

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