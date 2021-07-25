Чехия победила Иран в первом матче мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде
05:50
Сборная Чехии победила Иран в первом матче мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде в Токио — 84:78.
Самым результативным игроком встречи стал защитник иранцев Бенам Яхшалиде, на счету которого 23 очка. Благодаря победе чехи временно возглавили таблицу группы А с 2 очками, Иран идет на второй строчке с 1 очком.
Следующий матч на Играх Чехия проведет против Франции 28 июля. В тот же день сборная Ирана сыграет с командой США.
Баскетбол
Олимпийские игры
Группа A
Иран — Чехия — 78:84 (19:25, 11:21, 16:21, 32:17)
25 июля.
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