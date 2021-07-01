Базаревич: «В России все думают, что баскетбол умер. Я так не думаю»
Главный тренер сборной России Сергей Базаревич высказался после поражения от Германии (67:69) во втором матче квалификации на Олимпийские игры в Токио.
«Это не тот результат, который мы хотели достичь в Сплите. То, как мы играли сегодня, было лучше, чем накануне. Плохо, конечно, но плохой опыт - тоже опыт. Иногда даже полезнее, чем победа. В России все думают, что баскетбол умер. Я так не думаю, у нас есть молодые игроки, которые способны играть на высоком уровне», - приводит слова Базаревича ТАСС.
Вчера, 1 июня, национальная российская команда проиграла мексиканцам в первом матче группового этапа со счетом 64:72. Поражение немцам означает, что мужская сборная России по баскетболу не смогла выйти из группы отборочного турнира Олимпиады в Токио.
Последний раз российские баскетболисты выступали на Олимпиаде в 2016 году. Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю