Расписание соревнований по баскетболу на Олимпийских играх — 2020 в Токио
С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по баскетболу начнется 25 июля и завершится 8 августа.
Формат баскетбольного турнира Олимпиады-2020
12 команд разбиты на три группы, проводят по матчу с каждым соперником, две лучших из каждой (1-2 места), а также две лучших среди занявших третьи места — выходят в плей-офф и играют на вылет с четвертьфинала.
Баскетбол. Олимпийские игры-2020. Токио. 25 июля — 7 августа 2021. Мужчины. Расписание соревнований
25 июля. 04:00 (мск). Группа А. Иран — Чехия.
25 июля. 15:00. Группа А. Франция — США.
25 июля. 07:40. Группа В. Германия — Италия.
25 июля. 11:20. Группа В. Австралия — Нигерия.
26 июля. 07:40. Группа С. Аргентина — Словения.
26 июля. 15:00. Группа С. Япония — Испания.
28 июля. 07:40. Группа А. США — Иран.
28 июля. 15:00. Группа А. Чехия — Франция.
28 июля. 04:00. Группа В. Нигерия — Германия.
28 июля. 11:20. Группа В. Италия — Австралия.
29 июля. 07:40. Группа С. Словения — Япония.
29 июля. 15:00. Группа С. Испания — Аргентина.
31 июля. 04:00. Группа А. Иран — Франция.
31 июля. 15:00. Группа А. США — Чехия.
31 июля. 07:40. Группа В. Италия — Нигерия.
31 июля. 11:20. Группа В. Австралия — Германия.
1 августа. 07:40. Группа С. Аргентина — Япония.
1 августа. 11:20. Группа С. Испания — Словения.
3 августа. 4:00, 7:40, 11:20, 15:00. 1/4 финала.
5 августа. 7:15, 14:00. 1/2 финала.
7 августа. 05:30. Финал.
7 августа. 14:00. Матч за 3-е место.
Баскетбол. Олимпийские игры-2020. Токио. 26 июля — 8 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований
26 июля. 04:00 (мск). Группа А. Корея — Испания.
26 июля. 11:20. Группа А. Сербия — Канада.
27 июля. 04:00. Группа В. Япония — Франция.
27 июля. 07:40. Группа В. Нигерия — США.
27 июля. 11:20. Группа С. Австралия — Бельгия
27 июля. 15:00. Группа С. Пуэрто-Рико — Китай.
29 июля. 04:00. Группа А. Канада — Корея.
29 июля. 11:20. Группа А. Испания — Сербия.
30 июля. 07:40. Группа В. США — Япония.
30 июля. 11:20. Группа В. Франция — Нигерия.
30 июля. 04:00. Группа С. Бельгия — Пуэрто-Рико.
30 июля. 15:00. Группа С. Китай — Австралия.
1 августа. 04:00. Группа А. Канада — Испания.
1 августа. 15:00. Группа А. Корея — Сербия.
2 августа. 04:00. Группа В. Нигерия — Япония.
2 августа. 07:40. Группа В. Франция — США.
2 августа. 11:20. Группа С. Китай — Бельгия.
2 августа. 15:00. Группа С. Австралия — Пуэрто-Рико.
4 августа. 4:00, 7:40, 11:20, 15:00. 1/4 финала.
6 августа. 7:40, 14:00. 1/2 финала.
7 августа. 10:00. Матч за 3-е место.
8 августа. 05:30. Финал.
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