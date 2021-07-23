С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по баскетболу начнется 25 июля и завершится 8 августа.

Формат баскетбольного турнира Олимпиады-2020

12 команд разбиты на три группы, проводят по матчу с каждым соперником, две лучших из каждой (1-2 места), а также две лучших среди занявших третьи места — выходят в плей-офф и играют на вылет с четвертьфинала.

Баскетбол. Олимпийские игры-2020. Токио. 25 июля — 7 августа 2021. Мужчины. Расписание соревнований

25 июля. 04:00 (мск). Группа А. Иран — Чехия.

25 июля. 15:00. Группа А. Франция — США.

25 июля. 07:40. Группа В. Германия — Италия.

25 июля. 11:20. Группа В. Австралия — Нигерия.

26 июля. 07:40. Группа С. Аргентина — Словения.

26 июля. 15:00. Группа С. Япония — Испания.

28 июля. 07:40. Группа А. США — Иран.

28 июля. 15:00. Группа А. Чехия — Франция.

28 июля. 04:00. Группа В. Нигерия — Германия.

28 июля. 11:20. Группа В. Италия — Австралия.

29 июля. 07:40. Группа С. Словения — Япония.

29 июля. 15:00. Группа С. Испания — Аргентина.

31 июля. 04:00. Группа А. Иран — Франция.

31 июля. 15:00. Группа А. США — Чехия.

31 июля. 07:40. Группа В. Италия — Нигерия.

31 июля. 11:20. Группа В. Австралия — Германия.

1 августа. 07:40. Группа С. Аргентина — Япония.

1 августа. 11:20. Группа С. Испания — Словения.

3 августа. 4:00, 7:40, 11:20, 15:00. 1/4 финала.

5 августа. 7:15, 14:00. 1/2 финала.

7 августа. 05:30. Финал.

7 августа. 14:00. Матч за 3-е место.

Баскетбол. Олимпийские игры-2020. Токио. 26 июля — 8 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований

26 июля. 04:00 (мск). Группа А. Корея — Испания.

26 июля. 11:20. Группа А. Сербия — Канада.

27 июля. 04:00. Группа В. Япония — Франция.

27 июля. 07:40. Группа В. Нигерия — США.

27 июля. 11:20. Группа С. Австралия — Бельгия

27 июля. 15:00. Группа С. Пуэрто-Рико — Китай.

29 июля. 04:00. Группа А. Канада — Корея.

29 июля. 11:20. Группа А. Испания — Сербия.

30 июля. 07:40. Группа В. США — Япония.

30 июля. 11:20. Группа В. Франция — Нигерия.

30 июля. 04:00. Группа С. Бельгия — Пуэрто-Рико.

30 июля. 15:00. Группа С. Китай — Австралия.

1 августа. 04:00. Группа А. Канада — Испания.

1 августа. 15:00. Группа А. Корея — Сербия.

2 августа. 04:00. Группа В. Нигерия — Япония.

2 августа. 07:40. Группа В. Франция — США.

2 августа. 11:20. Группа С. Китай — Бельгия.

2 августа. 15:00. Группа С. Австралия — Пуэрто-Рико.

4 августа. 4:00, 7:40, 11:20, 15:00. 1/4 финала.

6 августа. 7:40, 14:00. 1/2 финала.

7 августа. 10:00. Матч за 3-е место.

8 августа. 05:30. Финал.

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Баскетбол на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей, финалы и медали соревнований по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021