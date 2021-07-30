Австралийский баскетболист выбыл с Олимпиады после того, как поскользнулся на мокром полу
07:27
Центровой мужской сборной Австралии по баскетболу Арон Бейнс не примет участия в оставшихся матчах Олимпиады в Токио из-за травмы, полученной в раздевалке.
34-летний игрок команды НБА «Торонто» из-за травмы не смог закончить игру против команды Италии. Он отправился в душ. Там спортсмен усугубил повреждение шеи, нечаянно поскользнувшись на мокром полу. Австралийские врачи отправили Бейнса в больницу. Сейчас атлет, рост которого составляет 208 см, проходит там дополнительные тесты.
Представители Зеленого континента пока выиграли в Токио оба групповых матча — у Нигерии и Италии. 31 июля им предстоит поединок со сборной Германии.
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