«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали

Сестры Фролкины — о прогрессе баскетбола 3х3 и жаре в столице Японии

Олимпийские игры-2020. Баскетбол 3х3. Женщины.

Групповой турнир. 25 июля.

Монголия — Россия — 5:21. Россия — США — 16:20.

После первых двух игровых дней Олимпийских игр в Токио наша женская сборная по баскетболу 3х3 идет на втором месте, выиграв три матча и потерпев одно поражение — от США (16:20). Американки возглавляют турнирную таблицу со стопроцентным показателем (4/4).

Формат первого в истории олимпийского турнира по баскетболу 3х3 предполагает, что все восемь команд сыграют друг с другом на групповом этапе. Две страны, которые займут первое и второе место по итогам семи игр, выйдут в полуфинал напрямую. В четвертьфинале окажутся команды, занявшие места c третьего по шестое, — эти сборные сыграют крест-накрест и выявят пары полуфиналистов.

У сборной России хорошие шансы на прямой выход в полуфинал. Особенно если столь уверенную игру продолжит демонстрировать Ольга Фролкина. Кстати, в команде выступает и ее сестра-близнец Евгения Фролкина (попала в заявку в последний момент вместо травмированной Марии Черепановой). «СЭ» поговорил с талантливыми баскетболистками после матча с США.

В баскетболе 3х3 ты должен быть сконцентрирован каждую секунду

— На игру с США настраивались как-то по-особенному? — вопрос Евгении Фролкиной.

— Настрой был точно такой же, как и на всех. Конечно, мы старались выиграть, но что-то не получилось. Где-то не попали, где-то сфолили в самый неподходящий момент. Такой вот результат. Дальше будем играть и стараться побеждать.

— В какой момент игры было максимально сложно?

— В 3х3 ни на секунду нельзя расслабиться, отвлечься. Ты постоянно должен следить за счетом, временем, фолами. Ты должен все контролировать и подсказывать своим игрокам. Правда, в 3х3 ты должен быть сконцентрирован каждую секунду.

— Играть в одной команде с сестрой сложно?

— Мы с ней играем в одной команде всю жизнь. Я уже настолько сильно привыкла, что она рядом, поддерживает меня. Да и девчонки по команде тоже для нас как сестры. Иногда мы шутим, что мы тройняшки.

— А кто из вас старше?

— Я, на 15 минут.

— На правах старшего руководишь?

— Раньше было такое, сейчас уже не очень. С нашим характером никто не даст командовать.

— Отсутствие флага давит на вас лично?

— Обидно, конечно, что у нас нет флага. Но мы же знаем, что там нас все поддерживают и верят. Стараемся просто не думать об отсутствии символики.

— В рейтинге сборных на Олимпиаде женская команда находится только на пятом месте из восьми. Это же не имеет смысла?

— Конечно! Мы боремся за медали. Это рейтинг ФИБА, который был рассчитан по каким-то коэффициентам. Мы даже не смотрим на него. У нас есть правильная дорога, мы знаем, чего хотим, идем к своей цели.

— Много слухов о том, что условия в Токио для спортсменов ужасные. Это действительно так?

— Условия хорошие. Кровати действительно картонные. Для нас они нормальные. Но для баскетболистов за 2 метра... Тяжеловато. В целом все хорошо. Япония хорошо подготовилась к Олимпиаде. Даже у нас в раздевалках мы можем принять душ, отдохнуть. Не могу сказать, что нам чего-то не хватает.

— Что нужно сделать, чтобы баскетбол 3х3 стал популярнее, чем классический баскетбол 5х5?

— Мне кажется, что 3х3 сейчас очень хорошо развивается. Мы видим, как этот вид спорта становится популярнее. Нас постоянно где-то рекламируют, пытаются пригласить куда-то, пропиарить. Еще годика два, и все будут знать о 3х3.

Ольга Фролкина (№15). Фото Reuters

Будем бороться за победу без флага и гимна

— В конце матча показалось, что уже у нашей команды кончились силы и вы начали торопиться с бросками. Это так? — вопрос Ольге Фролкиной.

— Нет, мы не устали, а просто не попали свои броски, из-за чего немного завелись. Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США в Токио. И мы будем держать свои эмоции под контролем.

— Ваш вид спорта — новый для Олимпийских игр. Какой отрезок главный в такой скоротечной игре?

— Тут вообще каждый момент важен, потому что очень быстро ты и набираешь очки, и теряешь. Нужно сконцентрироваться в конце, если идете на равных всю игру. Но необходимо вообще всегда быть сконцентрированными в этом виде спорта.

— Как погода влияет?

— За 10 минут можно еще как устать от духоты. Но мы здесь уже долгое время, привыкли к этой жаре. Конечно, когда ты на пульсе играешь, голова выключается, но все равно мы привыкли. Нас специально завезли пораньше для нормальной подготовки. Поэтому сейчас это не так сильно влияет.

— Как вы договариваетесь о заменах?

— Это зависит от усталости и необходимости игрока на площадке. Мы сами принимаем решения.

— Бывает такое, что кто-то не хочет выходить играть с замены?

— Нет, мы же не можем подвести друг друга. Иногда кто-нибудь просит на минутку, но это редко.

— Каково для вас выступать в одной национальной команде с сестрой?

— Это хорошо, потому что мы друг друга хорошо чувствуем. Давно играем вместе, уже привыкли.

— У вас есть понимание, почему Россия только на пятом месте в рейтинге?

— Это решение ФИБА. Будем стараться после Олимпиады быть первыми!

— Насколько США принципиальный соперник для вас?

— С ними всем интересно играть. Это команда высокого уровня. Они все играют в женской НБА. Все превозносят их из интереса, такие соперники раскрывают твои сильные и слабые стороны.

— За все прошедшие матчи это самый сильный соперник?

— Да. Они сейчас всех обыгрывают, так что это самый сильный соперник.

— Насколько для вас неприятно, что выступаете без гимна и флага?

— Мы все равно знаем, что выступаем за свою Родину. Главное, что наши близкие, вся страна смотрит и болеет. Будем бороться за победу без флага и гимна.

— Какой потенциал у вашего вида спорта в нашей стране?

— Замечаю, что в России все больше людей начинает следить. Думаю, наш вид спорта может перегнать и обычный баскетбол. Но это не точно, возможно, они будут где-то наравне.