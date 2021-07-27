Россияне разрывают 3x3. Большой баскетбол курит в сторонке

В среду новая олимпийская дисциплина может принести нашей сборной сразу две награды.

Мужская сборная ОКР по баскетболу 3x3 вслед за женской обеспечила себе участие в полуфинальном матче Олимпиады. Вот только путь ребят в эту стадию получился куда более трудным. Дебютный для Олимпийских игр вид спорта безумно интересен: оторваться от игры, длящейся всего 10 минут чистого времени, невозможно ни на секунду. Правда, игра может завершиться и досрочно, если одна из команд наберет 21 очко. Именно так, к сожалению, произошло в матче группового этапа Олимпиады между сборными ОКР и Сербии.

Балканцы являются безоговорочными лидерами нового для Игр вида спорта (с оговоркой на отсутствие сборной США), для россиян же игра ничего принципиально не решала — все равно впереди был четвертьфинал, соперник по которому определялся в других матчах. Однако поражение со счетом 10:21 — это чересчур больно. А уже примерно через полчаса стал известен и соперник по четвертьфиналу, который предстояло провести уже поздним токийским вечером, — сборная Нидерландов.

«У нас был после игры с Сербией жесткий разговор. Тренер без мата и криков холодным тоном сказал, что нам нельзя было так проигрывать. Проиграть можно по-разному, но так стыдно отдавать ту игру было нельзя. Этим разговором он нас разозлил и настроил. Мы вместе командой разозлились», — это слова игрока нашей команды Ильи Карпенкова уже после игры с голландцами. Победной игры, потому что после общения с Владимиром Агабабьяном иного выхода у ребят просто не было.

Хороший старт — задел на победу

Матч россияне начали рывком — 4:0, и сразу стало ясно, что все 10 минут встреча не продлится. Отрыв постепенно рос, однако примерно после половины времени матча голландцы начали его уверенно сокращать. Александр Зуев продолжал уверенно класть двухочковые, а Карпенков — здорово бороться под кольцом, но силы таяли буквально на глазах. Как итог — 20:19 в самой концовке, и сборная ОКР взяла тайм-аут.

После него последовала комбинация с пасом под кольцо на Карпенкова, и самый высокий в нашей команде набрал пока что самое важное очко на олимписком турнире для себя, команды и всей страны — 21:19, и россияне вышли в полуфинал. Где их снова ждет встреча с сербами, попавшими туда напрямую.

Снять корону с головы сербов

«Я очень сильно хочу снять корону с головы сербов, потому что они ведут себя неправильно и некрасиво. Я не осуждаю их, но у нас другой путь. Мы будем честными по отношению к себе, будем биться в каждом моменте. А честный труд всегда вознаграждается. И люди, которые бились на площадке сейчас, честно борются. Отсюда и результат», — сказал после выхода в полуфинал тренер российских баскетболистов Владимир Агабабьян.

Не знаю, не слишком ли жестко наш тренер высказался о полуфинальном матче с сербами. Во всяком случае, все убедились, что настраивать своих парней на игры он умеет отлично. Бояться соперников — это точно не про российских баскетболистов. Как бы ни завершился полуфинальный матч с сербами, за медали наши ребята поборются. Хотелось бы, чтобы за золотые.