Игрок сборной России по баскетболу 3х3 вернулся в Россию и уже скучает по Олимпиаде.

Вечера в Москву вернулись мужская и женская баскетбольные сборные 3х3, которые смогли подарить настоящий праздник. До этого момента баскетбольные болельщики довольствовались только бронзовой медалью, завоеванной на Олимпийских играх в Лондоне-2012. Но в Токио наши сборные сумели пополнить копилку россиян двумя серебряными медалями. И хотя баскетбол 3х3 только дебютировал на летней Олимпиаде, он собрал невероятные рейтинги. Корреспондент «СЭ» пообщался с игроком сборной России по баскетболу 3х3 Ильей Карпенковым — о порванных в финале кроссовках, атмосфере на Олимпиаде и условиях проживания в Токио.

— Голова не кружится от такого количества людей, встречающих вас в аэропорту?

— Мы, конечно, ожидали такого наплыва. Хотя вышли — столько репортеров, людей, софитов, микрофонов, камер, и я немножко опешил. Я думал, что приедет много друзей, рад всех видеть. Спасибо за такое большое внимание.

Огромный флаг России — именно так волонтеры встречают в аэропорту наших спортсменов, возвращающихся из Токио ??



Первые медалисты в пулевой стрельбе и баскетболе 3 х 3 уже приехали домой ? pic.twitter.com/EaRylosBxY — Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 29, 2021

Могли сыграть лучше

— В баскетболе раньше не было никаких медалей, кроме бронзы с Лондона, а теперь — сразу два серебра. Как это можно объяснить?

— Во-первых, это дебют спорта как баскетбол 3х3, бронзу мы выигрывали в классике 5х5, а это дебют, и он нам, в принципе, удался. А во-вторых, конечно, могли сыграть лучше, но получилось как получилось, и вот наше заслуженное серебро. Наше, и девчонок, и всей страны.

— Какие впечатления остались от Токио? Это другой мир? Вообще, видел Японию?

— Мы были в Токио, но дальше Олимпийской деревни нас не выпускали. Водили под ручку от автобусов до залов. Первое впечатление — город очень урбанистичный, многоярусный, много дорог. В целом впечатление позитивное, все очень понравилось.

— А с ковидом как? Не боялся заразиться?

— Как-то и не задумывался. Вся эта ситуация с ковидом идет с начала предыдущего сезона. Я и вся наша команда переболела ковидом еще в прошлом сентябре. Так что даже не обращал на это внимания.

Обмотал ногу и пошел дальше

— После матча президент федерации Андрей Кириленко дал интервью, в котором сказал, что баскетбол 3х3 — идеальный спорт для современного поколения. Согласен с этим?

— Наверное, да. Темп жизни ускоряется, спорт, соответственно, становится более динамичным, более агрессивным. Это наверняка больше нравится нынешним и последующим поколениям. А может, и предыдущим тоже.

— Кириленко, кстати, отметил, что ваш кроссовок в финале порвался. Посоветовал в следующий раз брать две пары. Так и поступишь?

— Скорее всего, да. До следующей Олимпиады еще три года, на нее надо будет еще попасть. А так — да, это опыт.

— А такие же ненадежные кроссовки еще купишь когда-нибудь?

— Ну, а почему нет? Сами кроссовки были классные, удобные, продержались полгода — это довольно долго на моей лапе. Так что нормально.

— Как можно описать эти эмоции, когда понимаешь, что выкладываешь все силы, а происходит такая ситуация?

— Это случайность. Я даже на нее не успел сильно обратить внимание. Только крикнули: «Ток, тейп!» — мне кинули тейп, обмотал и пошел дальше.

Не зря пахали эти два с половиной месяца

— Что скажешь об условиях проживания?

— Первое впечатление, как только мы заехали, — это картонные стены, картонные двери, картонные кровати. Было необычно. Но матрацы очень понравились. А невысокий потолок в душевых — ничего страшного, уже сталкивались с этим. Было нормально. Квартиры были так себе, а в целом дальше только позитивные впечатления от деревни.

— Как происходило общение между спортсменами?

— Особо не общались, только когда на улице пересекались: «Здравствуйте — привет — пока», все в таком роде.

— Без флага, без гимна, без зрителей. Каково это?

— Без зрителей, конечно, немного скучновато, а в остальном мы ехали туда делать свою работу, забирать то, что нашим было по праву, мы не зря пахали эти два с половиной месяца. Вот наши медали.