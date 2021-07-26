Российские баскетболисты близки к выходу в плей-офф. Женщины должны напрямую попасть в полуфинал

Продолжаем биться за медали в баскетболе 3х3.

Положение команд перед заключительной игрой группового этапа:

Мужчины: Сербия — 6-0, Нидерланды — 4-2, Бельгия — 3-3, Россия — 3-3, Латвия — 3-3, Китай — 2-4, Польша — 2-4, Япония — 1-5.

Женщины: США — 6-0, Россия — 4-2, Китай — 4-2, Япония — 4-2, Франция — 3-3, Италия — 2-4, Румыния — 1-5, Монголия — 0-6.

Третий игровой день в баскетболе 3х3 в Токио подарил разные эмоции нашим национальным командам. Мужская сборная, уступившая в трех встречах кряду, одержала важные победы над командами Японии (19:16) и Латвии (19:15). Правда, эти результаты пока не выводят подопечных Владимира Агабабьяна в плей-офф. Наши девушки, напротив, могли гарантировать себе место в топ-2 и прямую путевку в полуфинал, но обидно уступили француженкам (14:17). Все решится во вторник.

Единственный расклад не в нашу пользу

Формат первого в истории олимпийского турнира по баскетболу 3х3 предполагает, что все восемь команд сыграют друг с другом на групповом этапе. Две страны, которые займут первое и второе место по итогам семи игр, выйдут в полуфинал напрямую. В четвертьфинале окажутся команды, занявшие места c третьего по шестое, — эти сборные сыграют крест-накрест и выявят пары полуфиналистов.

Мужская сборная уже не сможет попасть в топ-2, но своими результатами в понедельник вселила надежду на продолжение борьбы за медали. В игре с хозяевами турнира мы считались явными фаворитами, хотя и заставили понервничать болельщиков. За две минуты до конца японцы сократили счет до минимума (15:14), но наши парни не позволили им развить успех и довольно уверенно забрали концовку.

Гораздо тревожнее было перед игрой с Латвией. У наших соседей очень крепкая команда, а базовый клуб сборной — «Рига» — лидер мирового рейтинга ФИБА. Но россияне выдали матч жизни. Показали отличный уровень реализации (6 из 16 — двухочковых) и великолепную защиту. Особенно хорош был Александр Зуев, набравший 7 очков, в том числе два решающих штрафных, снявших вопрос о победители встречи.

Во вторник наша команда встретится с пока непобедимой в Токио сборной Сербии (начало в 12.00). Мы можем выпасть из топ-6 при единственном раскладе. Это произойдет в том случае, если мы уступим сербам, Польша обыграет Бельгию, Китай — Японию, а Латвия — Нидерланды. Любопытно, что если латыши в своем матче уступят, то сразу пять (!) команд могут финишировать с одинаковыми показателями — по 3 победы и 4 поражения. И тогда по средней результативности у российской сборной есть шансы оказаться пятой лишней. В случае попадания в плей-офф свой матч 1/4 финала наши парни проведут завтра вечером.

Обыграть Италию

Женская сборная в понедельник легко обыграла одного из аутсайдеров турнира — Румынию (21:12) и максимально приблизилась к заветной цели. Чтобы обеспечить себе прямую путевку в полуфинал по итогам шести матчей, нам надо было обыграть Францию, которая неудачно провела первые два соревновательных дня (три поражения в пяти встречах).

Увы, но эта миссия оказалась невыполнимой. К перерыву француженки вели 8:4, а затем только наращивали свое преимущество. Наши девушки совершили целых десять потерь (у соперниц всего одна), но все-таки нашли в себе силы устроить погоню. Все началось с двухочкового Юлии Козик. Соперницы ответили одним набранным очком, а Евгения Фролкина тоже забила издали! Наконец, после двух результативных атак Анастасии Логуновой наши девушки получили реальный шанс отыграться — 14:17 и целых 45 секунд до конца встречи. Увы, в ключевой момент двухочковый бросок той же Логуновой не достиг цели.

Несмотря на поражение, наша команда сохраняет отличные шансы на второе место и прямое попадание в полуфинал. Для этого необходимо завтра в заключительном матче групповой стадии обыграть сборную Италии, которая на Олимпиаде пока оказалась сильнее только двух аутсайдеров — Румынии и Монголии. Эта встреча начнется в 11.25 по московскому времени.