Женская сборная России по баскетболу 3x3 пробилась в финал Олимпийских игр в Токио. В полуфинале россиянки переиграли команду Китая со счетом 21:14.

В решающем матче сборной России предстоит сыграть против команды США.

Финал состоится 28 июля. Начала матча — в 15.55 (мск).

Напомним, что ранее мужская сборная России по баскетболу 3x3 также получила право сыграть в финале Олимпиады.