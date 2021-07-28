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Женская сборная России по баскетболу 3x3 пробилась в финал Олимпийских игр

12:29
Женская сборная России по баскетболу 3x3. Фото AFP
Женская сборная России по баскетболу 3x3. Фото AFP
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Женская сборная России по баскетболу 3x3 пробилась в финал Олимпийских игр в Токио. В полуфинале россиянки переиграли команду Китая со счетом 21:14.

В решающем матче сборной России предстоит сыграть против команды США.

Финал состоится 28 июля. Начала матча — в 15.55 (мск).

Напомним, что ранее мужская сборная России по баскетболу 3x3 также получила право сыграть в финале Олимпиады.

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Иван Шитик все материалы автора

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