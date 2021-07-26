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Женская сборная России по баскетболу 3х3 уступила Франции на Олимпиаде

15:57
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Женская сборная России по баскетболу 3х3 уступила команде Франции в матче олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 17:14 в пользу француженок.

Сборная России (4 победы, 2 поражения) уже обеспечила себе минимум выход в четвертьфинал. В заключительном матче группового раунда россиянки во вторник сыграют с командой Италии.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события