Женская сборная России по баскетболу 3х3 уступила Франции на Олимпиаде
15:57
Женская сборная России по баскетболу 3х3 уступила команде Франции в матче олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 17:14 в пользу француженок.
Сборная России (4 победы, 2 поражения) уже обеспечила себе минимум выход в четвертьфинал. В заключительном матче группового раунда россиянки во вторник сыграют с командой Италии.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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