Женская сборная России по баскетболу 3х3 уступила Франции на Олимпиаде

Женская сборная России по баскетболу 3х3 уступила команде Франции в матче олимпийского турнира. Встреча завершилась со счетом 17:14 в пользу француженок.

Сборная России (4 победы, 2 поражения) уже обеспечила себе минимум выход в четвертьфинал. В заключительном матче группового раунда россиянки во вторник сыграют с командой Италии.