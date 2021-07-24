Яо Мин прокомментировал появление баскетбола 3x3 на Олимпийских играх

Бывший игрок сборной Китая и «Хьюстона» Яо Мин поделился мнением о баскетболе 3x3 на Олимпиаде в Токио.

«Баскетбол 3х3 — совершенно новый вид спорта, поэтому сложно говорить, кто фавориты, сложно пока делать прогнозы. Но то, что этот вид появился в олимпийской семье, — это великолепно. Должно быть больше видов спорта на Играх — это правильно», — приводит слова Яо Мина ТАСС.

Баскетбол 3x3 проводится впервые в истории Олимпийских игр. В первом матче турнира российские баскетболистки обыграли сборную Японии.