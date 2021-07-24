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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Баскетбол 3х3

Яо Мин прокомментировал появление баскетбола 3x3 на Олимпийских играх

07:39
Российские баскетболистки обыграли Японию в первом матче баскетбола 3x3. Фото ОКР
Российские баскетболистки обыграли Японию в первом матче баскетбола 3x3. Фото ОКР
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Бывший игрок сборной Китая и «Хьюстона» Яо Мин поделился мнением о баскетболе 3x3 на Олимпиаде в Токио.

«Баскетбол 3х3 — совершенно новый вид спорта, поэтому сложно говорить, кто фавориты, сложно пока делать прогнозы. Но то, что этот вид появился в олимпийской семье, — это великолепно. Должно быть больше видов спорта на Играх — это правильно», — приводит слова Яо Мина ТАСС.

Баскетбол 3x3 проводится впервые в истории Олимпийских игр. В первом матче турнира российские баскетболистки обыграли сборную Японии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11977023

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Сергей Разин все материалы автора

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