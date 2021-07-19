В составе женской сборной США по баскетболу 3x3 выявлен коронавирус
19 июля 2021, 23:34
Тест на коронавирусную инфекцию представительницы олимпийской сборной США по баскетболу 3x3 Кэти Лу Самуэльсон дал положительный результат, сообщает пресс-служба команды.
Самуэльсон не сможет принять участие в Играх в Токио. В составе американской команды ее заменит Джеки Янг.
25 июля сборная России по баскетболу 3x3 в рамках предварительного этапа олимпийского турнира встретится с американками.
Помимо сборной США, на олимпийском турнире россиянкам будут противостоять команды Китая, Франции, Монголии, Румынии, Италии и Японии.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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