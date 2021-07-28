Тренер женской сборной России по баскетболу 3х3 поделился впечатлениями от выхода в финал Олимпиады
Главный тренер женской сборной России по баскетболу 3х3 Александр Дирацуян прокомментировал победу команды в полуфинале Олимпиады против Китая (21:14).
— Как у вас впечатления от полуфинала?
— Мужская сборная Сербии показала, как ее заковало. Наш парни на огне и драйве прижали их. Нам было важно, чтобы девчонок психологически не качнуло в сторону. Мы этого добились, структуру игры выдержали, план точно сработал. Все штуки, которые мы готовили под Китай, сегодня прошли. И они этого явно не ожидали.
— А под финал какие-нибудь штуки будут?
— У нас много взаимодействий, мы готовились два с половиной месяца. Игра группового этапа против Америки дала нам психологическую уверенность, что мы можем с ними играть. Это показали и другие команды. Это финал Олимпиады, здесь психология играет большую роль. Посмотрим, как мы справимся с давлением.
В финальном матче россиянки сыграют с США. Ключевая игра состоится 28 июля. Начало матча — в 15.55 (мск).
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