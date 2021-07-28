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Тренер женской сборной России по баскетболу 3х3 поделился впечатлениями от выхода в финал Олимпиады

12:43
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Главный тренер женской сборной России по баскетболу 3х3 Александр Дирацуян прокомментировал победу команды в полуфинале Олимпиады против Китая (21:14).

— Как у вас впечатления от полуфинала?

— Мужская сборная Сербии показала, как ее заковало. Наш парни на огне и драйве прижали их. Нам было важно, чтобы девчонок психологически не качнуло в сторону. Мы этого добились, структуру игры выдержали, план точно сработал. Все штуки, которые мы готовили под Китай, сегодня прошли. И они этого явно не ожидали.

— А под финал какие-нибудь штуки будут?

— У нас много взаимодействий, мы готовились два с половиной месяца. Игра группового этапа против Америки дала нам психологическую уверенность, что мы можем с ними играть. Это показали и другие команды. Это финал Олимпиады, здесь психология играет большую роль. Посмотрим, как мы справимся с давлением.

В финальном матче россиянки сыграют с США. Ключевая игра состоится 28 июля. Начало матча — в 15.55 (мск).

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Артем Калинин все материалы автора

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