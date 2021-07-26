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Тренер сборной России по баскетболу 3х3 заявил, что команда прибавляет по ходу Олимпиады

20:34
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Мужская команда России по баскетболу 3х3 прибавляет в течение олимпийского турнира в Токио, считает главный тренер российской сборной Владимир Агабабьян.

В понедельник сборная России одержала две победы — над командами Японии и Латвии. Россияне после стартовой победы над китайцами уступили в трех матчах подряд.

«Ребята большие молодцы — одержали очень важную победу над командой Латвии, — цитирует тренера ТАСС 26 июля. — Боролись от первой до последней секунды и смогли выдержать. Старт турнира был неудачным, но сейчас команда выглядит лучше и даже может при определенных условиях занять второе место. В целом расчет такой и был, что ребята будут прибавлять по ходу Олимпиады — пока это удается».

В заключительном матче группового этапа сборная России встретится с сербами. На данный момент россияне занимают третье место в турнирной таблице. Две лучшие сборные по итогам предварительного этапа напрямую попадут в полуфинал, команды, занявшие с третьего по шестое места, сыграют в матчах за выход в эту стадию.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11990991

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Евгений Петров все материалы автора

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