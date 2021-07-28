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Сестры Фролкины рассказали, как будут праздновать день рождения после поражения от США в финале Олимпиады

17:00
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Баскетболистки женской сборной России 3?3 Евгения и Ольга Фролкины дали комментарий после поражения от США (15:18) в финальном матче Олимпиады.

— Как и где будете праздновать день рождения?

— В самолете. Пока что не было никаких планов. Мы хотим просто собраться и выдвигаться домой. Мы давно не виделись с родственниками, все за нас переживали. Они очень ждут нас в Пензе. Мы будем выдвигаться туда.

— Чем для вас останется в памяти эта Олимпиада?

— Это сказка и сон. Это мечта, которой хочет добиться каждый спортсмен. Мы здесь, и мы очень рады. Это огромный подарок судьбы для каждого спортсмена. Не все попадают на нее, и не все играют в финале. Мы благодарны за этот шанс.

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Артем Калинин все материалы автора

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