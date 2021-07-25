Сборная России проиграла США в баскетболе 3х3 на Олимпиаде в Токио

Женская сборная России проиграла команде США в баскетболе 3х3 на Олимпиаде в Токио.

Россиянки проиграли со счетом 16:20. Это первое поражение сборной России на турнире.

Следующие матчи на Олимпиаде россиянки проведут 26 июля против Румынии и Франции.

Баскетбол 3x3

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

Россия — США — 16:20