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Сборная России проиграла США в баскетболе 3х3 на Олимпиаде в Токио

15:54
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Женская сборная России проиграла команде США в баскетболе 3х3 на Олимпиаде в Токио.

Россиянки проиграли со счетом 16:20. Это первое поражение сборной России на турнире.

Следующие матчи на Олимпиаде россиянки проведут 26 июля против Румынии и Франции.

Баскетбол 3x3

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

Россия — США — 16:20

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события