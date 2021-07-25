Сборная России проиграла США в баскетболе 3х3 на Олимпиаде в Токио
15:54
Женская сборная России проиграла команде США в баскетболе 3х3 на Олимпиаде в Токио.
Россиянки проиграли со счетом 16:20. Это первое поражение сборной России на турнире.
Следующие матчи на Олимпиаде россиянки проведут 26 июля против Румынии и Франции.
Баскетбол 3x3
Олимпийские игры
Женщины
Группа A
Россия — США — 16:20
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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