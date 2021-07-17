Олимпиада
Токио-2020
Медальный зачет Календарь Новости Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Баскетбол 3х3

Сборная России по баскетболу 3х3 назвала состав на Олимпийские игры

00:34
Теги:

Олимпийский комитет России опубликовал на официальном сайте составы мужской и женской сборных России по баскетболу 3х3 на Олимпийские игры в Токио.

Олимпийские игры-2020 в&nbsp;Токио.Олимпиада-2020: даты проведения, медали, календарь — гид по Играм в Токио

В состав мужской команды вошли Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров.

В составе женской команды включены Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Мария Черепанова.

Сборные России отправится в Токио 18 июля. Олимпийский турнир по баскетболу 3x3 пройдет с 24 по 28 июля.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Российская девушка-боец полностью разделась на взвешивании Bellator. Видео
Фото: почему Боню захейтили за наряд в Каннах
США попросили Узбекистан разместить афганских работников НАТО
Москвич скончался от теплового удара
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд