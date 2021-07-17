Сборная России по баскетболу 3х3 назвала состав на Олимпийские игры
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Олимпийский комитет России опубликовал на официальном сайте составы мужской и женской сборных России по баскетболу 3х3 на Олимпийские игры в Токио.
В состав мужской команды вошли Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров.
В составе женской команды включены Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Мария Черепанова.
Сборные России отправится в Токио 18 июля. Олимпийский турнир по баскетболу 3x3 пройдет с 24 по 28 июля.
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