Сборная России по баскетболу 3х3 назвала состав на Олимпийские игры

Олимпийский комитет России опубликовал на официальном сайте составы мужской и женской сборных России по баскетболу 3х3 на Олимпийские игры в Токио.

В состав мужской команды вошли Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров.

В составе женской команды включены Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Мария Черепанова.

Сборные России отправится в Токио 18 июля. Олимпийский турнир по баскетболу 3x3 пройдет с 24 по 28 июля.