Российские баскетболисты уступили Нидерландам на олимпийском турнире по баскетболу 3х3
16:28
Российские баскетболисты уступили сборной Нидерландов в матче групповой стадии на мужском турнире по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио.
Российская команда проиграла со счетом 15:18.
Отметим, что в первой встрече россияне переиграли команду Китая — 21:13.
В заключительном матче группового турнира россиянам предстоит сыграть против Сербии, у которой две победы в двух играх.
Баскетбол 3x3
Олимпийские игры
Мужчины
Группа A
Россия — Нидерланды — 15:18
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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Дядя Федор
Сильнейшая сборная нигерландов. Там одни звезд НБА. Гуллит, Ван Бастен и Райкард чего стоят. Так что повезло, что мало проиграли. Как минимум на гос награду точно наиграли.
24.07.2021