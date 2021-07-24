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Российские баскетболисты уступили Нидерландам на олимпийском турнире по баскетболу 3х3

16:28
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Российские баскетболисты уступили сборной Нидерландов в матче групповой стадии на мужском турнире по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио.

Российская команда проиграла со счетом 15:18.

Отметим, что в первой встрече россияне переиграли команду Китая — 21:13.

В заключительном матче группового турнира россиянам предстоит сыграть против Сербии, у которой две победы в двух играх.

Баскетбол 3x3

Олимпийские игры

Мужчины

Группа A

Россия — Нидерланды — 15:18

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события


  • Дядя Федор

    Сильнейшая сборная нигерландов. Там одни звезд НБА. Гуллит, Ван Бастен и Райкард чего стоят. Так что повезло, что мало проиграли. Как минимум на гос награду точно наиграли.

    24.07.2021