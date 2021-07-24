Российские баскетболисты обыграли Китай в первом матче на турнире по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио

Российские баскетболисты победили сборную Китая в первом матче групповой стадии на мужском турнире по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио.

Российская команда одержала победу со счетом 21:13. Отметим, что ранее Китай обыграла женская сборная России.

Следующий матч на турнире Россия проведет сегодня, 24 июля против Нидерландов. Начало игры — в 16.00 (мск).

Баскетбол 3x3

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Россия — Китай — 21:13