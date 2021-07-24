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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Баскетбол 3х3

Российские баскетболисты обыграли Китай в первом матче на турнире по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио

09:21
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Российские баскетболисты победили сборную Китая в первом матче групповой стадии на мужском турнире по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио.

Российская команда одержала победу со счетом 21:13. Отметим, что ранее Китай обыграла женская сборная России.

Следующий матч на турнире Россия проведет сегодня, 24 июля против Нидерландов. Начало игры — в 16.00 (мск).

Баскетбол 3x3

Олимпийские игры

Мужчины

Группа A

Россия — Китай — 21:13

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Иван Торопцев все материалы автора

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