Российские баскетболистки победили японок в первом матче турнира 3x3 в истории Олимпиады

Российские баскетболистки в матче группового турнира 3x3 обыграли японок со счетом 21:18.

Этот матч стал первым в истории Олимпийских игр в формате 3x3.

В следующем матче группы Россия встретится со сборной Китая. Встреча пройдет сегодня, 24 июля, и начнется в 8:00 мск.

Баскетбол 3x3

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Группа A

Россия — Япония — 21:18