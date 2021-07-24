Российские баскетболистки победили японок в первом матче турнира 3x3 в истории Олимпиады
04:38
Российские баскетболистки в матче группового турнира 3x3 обыграли японок со счетом 21:18.
Этот матч стал первым в истории Олимпийских игр в формате 3x3.
В следующем матче группы Россия встретится со сборной Китая. Встреча пройдет сегодня, 24 июля, и начнется в 8:00 мск.
Баскетбол 3x3
Олимпийские игры
Женщины
Группа A
Россия — Япония — 21:18
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