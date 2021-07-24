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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Баскетбол 3х3

Российские баскетболистки победили японок в первом матче турнира 3x3 в истории Олимпиады

04:38
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Российские баскетболистки в матче группового турнира 3x3 обыграли японок со счетом 21:18.

Этот матч стал первым в истории Олимпийских игр в формате 3x3.

В следующем матче группы Россия встретится со сборной Китая. Встреча пройдет сегодня, 24 июля, и начнется в 8:00 мск.

Баскетбол 3x3

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

Россия — Япония — 21:18

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