Российские баскетболистки победили Китай на олимпийском турнире по баскетболу 3х3

Российские баскетболистки обыграли сборную Китая в матче группового турнира 3х3 со счетом 19:9.

Для россиянок эта победа стала второй подряд — в первой игре на турнире они победили Японию (21:18).

Россия возглавляет турнирную таблицу с 2 победами в 2 матчах. Следующую встречу команда проведет завтра, 25 июля против Монголии, начало — в 8.00 (мск).

Баскетбол 3x3

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

Россия — Китай — 19:9