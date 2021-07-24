Российские баскетболистки победили Китай на олимпийском турнире по баскетболу 3х3
08:23
Российские баскетболистки обыграли сборную Китая в матче группового турнира 3х3 со счетом 19:9.
Для россиянок эта победа стала второй подряд — в первой игре на турнире они победили Японию (21:18).
Россия возглавляет турнирную таблицу с 2 победами в 2 матчах. Следующую встречу команда проведет завтра, 25 июля против Монголии, начало — в 8.00 (мск).
Баскетбол 3x3
Олимпийские игры
Женщины
Группа A
Россия — Китай — 19:9
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