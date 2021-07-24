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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Баскетбол 3х3

Российские баскетболистки победили Китай на олимпийском турнире по баскетболу 3х3

08:23
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Российские баскетболистки обыграли сборную Китая в матче группового турнира 3х3 со счетом 19:9.

Для россиянок эта победа стала второй подряд — в первой игре на турнире они победили Японию (21:18).

Россия возглавляет турнирную таблицу с 2 победами в 2 матчах. Следующую встречу команда проведет завтра, 25 июля против Монголии, начало — в 8.00 (мск).

Баскетбол 3x3

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

Россия — Китай — 19:9

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Иван Торопцев все материалы автора

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