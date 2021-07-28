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Российская баскетболистка Козик расплакалась перед церемонией награждения после поражения от США

17:02
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Баскетболистка 3x3 сборной России Юлия Козик расплакалась перед церемонией награждения после поражения от США (15:18) на Олимпиаде-2020 в Токио.

Женская сборная России выиграла серебро на олимпийском турнире в Токио (Япония). Американки завоевали золото, бронза у Китая.

В составе женской сборной России играли Юлия Козик, Ольга и Евгения Фролкины, а также Анастасия Логунова.

Олимпиада в Японии завершится 8 августа.

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Артем Калинин все материалы автора

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