Российская баскетболистка Козик расплакалась перед церемонией награждения после поражения от США

Баскетболистка 3x3 сборной России Юлия Козик расплакалась перед церемонией награждения после поражения от США (15:18) на Олимпиаде-2020 в Токио.

Женская сборная России выиграла серебро на олимпийском турнире в Токио (Япония). Американки завоевали золото, бронза у Китая.

В составе женской сборной России играли Юлия Козик, Ольга и Евгения Фролкины, а также Анастасия Логунова.

Олимпиада в Японии завершится 8 августа.