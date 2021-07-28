Российская баскетболистка Козик расплакалась перед церемонией награждения после поражения от США
17:02
Баскетболистка 3x3 сборной России Юлия Козик расплакалась перед церемонией награждения после поражения от США (15:18) на Олимпиаде-2020 в Токио.
Женская сборная России выиграла серебро на олимпийском турнире в Токио (Япония). Американки завоевали золото, бронза у Китая.
В составе женской сборной России играли Юлия Козик, Ольга и Евгения Фролкины, а также Анастасия Логунова.
Олимпиада в Японии завершится 8 августа.
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Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
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