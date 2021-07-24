Олимпиада
Токио-2020
Медальный зачет Календарь Новости Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Баскетбол 3х3

Российская баскетболистка Козик прокомментировала первую победу сборной на турнире 3x3

05:15
Теги:

Российская баскетболистка Юлия Козик поделилась впечатлениями о победе над Японией в стартовом матче турнира 3x3 (21:18).

«Первая игра против хозяев, и конечно было тяжело. Мы очень рады, что победили. Сыграли хорошо, пусть и не без ошибок. По ходу матча подустали — у Японии быстрая команда, они очень много двигаются. Но главное, что добились результата», — приводит слова Козик ОКР.

Этот матч стал первым в истории Олимпийских игр в формате 3x3. В следующем матче группы Россия встретится со сборной Китая. Встреча пройдет сегодня, 24 июля, и начнется в 8:00 мск.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Опрос

проголосовало: 3578
Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Расписание соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх-2020 в Токио
«Рейнджерс» избавились от русского форварда, будто выкинули что-то ненужное. Очень странный обмен партнера Панарина
«Ты закончишь с футболом, я тебя зарою». Назначение Карпина станет проблемой для Дзюбы?
Олимпиада-2020: даты проведения, медали, календарь — гид по Играм в Токио
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события