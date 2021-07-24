Российская баскетболистка Козик прокомментировала первую победу сборной на турнире 3x3

Российская баскетболистка Юлия Козик поделилась впечатлениями о победе над Японией в стартовом матче турнира 3x3 (21:18).

«Первая игра против хозяев, и конечно было тяжело. Мы очень рады, что победили. Сыграли хорошо, пусть и не без ошибок. По ходу матча подустали — у Японии быстрая команда, они очень много двигаются. Но главное, что добились результата», — приводит слова Козик ОКР.

Этот матч стал первым в истории Олимпийских игр в формате 3x3. В следующем матче группы Россия встретится со сборной Китая. Встреча пройдет сегодня, 24 июля, и начнется в 8:00 мск.