Россиянки обыграли команду Румынии на Олимпиаде в баскетболе 3x3
08:28
Российские баскетболистки обыграли сборную Румынии в матче формата 3x3. Команда ОКТ победила со счетом 21:12.
В составе победительниц по 8 очков набрали Анастасия Логунова и Ольга Фролкина. Команда ОКР выиграла четыре из пяти матчей.
Баскетбол 3x3
Олимпийские игры
Женщины
Группа A
Румыния — Россия — 12:21
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