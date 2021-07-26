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Россиянки обыграли команду Румынии на Олимпиаде в баскетболе 3x3

08:28
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Российские баскетболистки обыграли сборную Румынии в матче формата 3x3. Команда ОКТ победила со счетом 21:12.

В составе победительниц по 8 очков набрали Анастасия Логунова и Ольга Фролкина. Команда ОКР выиграла четыре из пяти матчей.

Баскетбол 3x3

Олимпийские игры

Женщины

Группа A

Румыния — Россия — 12:21

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Виктория Кравченко все материалы автора

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