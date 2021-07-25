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Россияне проиграли полякам в баскетболе 3х3 на Олимпиаде в Токио

12:59
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Российские баскетболисты проиграли сборной Польше со счетом 16:21 в группе A на Олимпиаде в Токио.

Команда проиграла 3-й матч и опустилась на 7-е место.

Баскетбол 3x3

Олимпийские игры

Мужчины

Группа A

Россия — Польша — 16:21

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Виктория Кравченко все материалы автора

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