Россияне проиграли полякам в баскетболе 3х3 на Олимпиаде в Токио
12:59
Российские баскетболисты проиграли сборной Польше со счетом 16:21 в группе A на Олимпиаде в Токио.
Команда проиграла 3-й матч и опустилась на 7-е место.
Баскетбол 3x3
Олимпийские игры
Мужчины
Группа A
Россия — Польша — 16:21
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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