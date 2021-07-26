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Россияне обыграли Латвию в баскетболе 3x3 на Олимпиаде в Токио

16:25
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Российская мужская команда обыграла Латвию в баскетболе 3x3 со счетом 19:15.

Это третья победа сборной России на турнире при трех поражениях. В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с Сербией.

Баскетбол 3x3

Олимпийские игры

Мужчины

Группа A

Россия — Латвия — 19:15

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