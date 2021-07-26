Россияне обыграли Латвию в баскетболе 3x3 на Олимпиаде в Токио
16:25
Российская мужская команда обыграла Латвию в баскетболе 3x3 со счетом 19:15.
Это третья победа сборной России на турнире при трех поражениях. В заключительном матче группового этапа россияне сыграют с Сербией.
Баскетбол 3x3
Олимпийские игры
Мужчины
Группа A
Россия — Латвия — 19:15
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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