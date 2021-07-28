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Олимпиада, баскетбол 3х3: сборные России играют в полуфинале

09:20
Российские баскетболисты радуют результатами на Олимпиаде. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Российские баскетболисты радуют результатами на Олимпиаде. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 28 июля, состоятся матчи полуфинала Олимпийских игр в баскетболе 3х3 у мужчин и женщин.

В 1/4 финала мужская сборная нашей страны была сильнее Нидерландов (21:19), а женщины прошли в эту стадию напрямую, заняв второе место на групповом турнире.

Мужчины

Сербия — Россия 11.30 (мск)

Бельгия — Латвия 12.40 (мск)

Женщины

США — Франция 11.00 (мск)

Россия — Китай 12.10 (мск)

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 28 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр

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Сергей Ревенко все материалы автора

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