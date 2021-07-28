Олимпиада, баскетбол 3х3: сборные России играют в полуфинале
09:20
Сегодня, 28 июля, состоятся матчи полуфинала Олимпийских игр в баскетболе 3х3 у мужчин и женщин.
В 1/4 финала мужская сборная нашей страны была сильнее Нидерландов (21:19), а женщины прошли в эту стадию напрямую, заняв второе место на групповом турнире.
Мужчины
Сербия — Россия 11.30 (мск)
Бельгия — Латвия 12.40 (мск)
Женщины
США — Франция 11.00 (мск)
Россия — Китай 12.10 (мск)
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 28 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр
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