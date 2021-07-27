Как России напрямую попасть в полуфинал баскетбольного турнира? Расклады на последний тур группы на Олимпиаде

Перед последним туром группового этапа баскетбольного турнира 3х3 на Олимпиаде турнирная таблица выглядит так:

1. Сербия — 6 побед — 0 поражений, разность очков — «+36»

2. Нидерланды — 4-2, «+7»

3. Россия — 3-3, «+2»

4. Латвия — 3-3, «0»

5. Бельгия — 3-3, «-3»

6. Польша — 2-4, «-8»

7. Китай — 2-4, «-6»

8. Япония — 1-5, «-16».

Две лучшие сборные предварительного раунда напрямую выходят в полуфинал. Команды с третьего по шестое место проводят четвертьфинальные игры и определяют еще двух полуфиналистов. Выше в таблице сборная с лучшей разностью очков.

В последнем туре встречаются: Бельгия — Польша, Китай — Япония, Сербия — Россия, Латвия — Нидерланды.

Россия может занять второе место и напрямую попасть в полуфинал. Для этого обязательна победа над Сербией, а также поражение Нидерландов от Латвии, при этом россияне должны отыграть отставание в пять очков по разности от голландцев и не пропустить вперед как латвийцев, так и Бельгию в случае ее победы над Польшей.

В случае поражения от сербов россияне, скорее всего, попадут в четвертьфинал. Единственный неприятный расклад: победы Польши над Бельгией и Китая над Японией, при этом россияне по разности оказываются ниже как поляков, бельгийцев и китайцев, так и Латвии в случае ее поражения от Нидерландов.