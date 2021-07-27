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Китай — Россия: время начала и где смотреть прямую трансляцию

23:30
Сборная России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В среду, 28 июля, женская сборная России сыграет против Китая в 1/2 финала Олимпийских игр-2020 по баскетболу 3х3. Начало встречи — 11:30.

Женская сборная России стартовала на Играх в Токио с трех подряд побед, в четвертом матче россиянки уступили американкам. Команды уже встречались в рамках олимпийского турнира — россиянки обыграли соперниц со счетом 19:9.

Следить за онлайн-трансляцией матча Китай — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Первого канала.

Баскетбол 3x3 на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события