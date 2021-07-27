Китай — Россия: время начала и где смотреть прямую трансляцию
23:30
В среду, 28 июля, женская сборная России сыграет против Китая в 1/2 финала Олимпийских игр-2020 по баскетболу 3х3. Начало встречи — 11:30.
Женская сборная России стартовала на Играх в Токио с трех подряд побед, в четвертом матче россиянки уступили американкам. Команды уже встречались в рамках олимпийского турнира — россиянки обыграли соперниц со счетом 19:9.
Следить за онлайн-трансляцией матча Китай — Россия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Первого канала.
Баскетбол 3x3 на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021
12071 голосов
Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
Американцы требуют запретить соцсети из-за Байлз. Они уверены — болельщики довели Симону до депрессии
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю