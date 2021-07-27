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Россия — Сербия: время начала и где смотреть прямую трансляцию

23:00
Кирилл Писклов. Фото AFP
Кирилл Писклов. Фото AFP
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В среду, 28 июля, мужская сборная России сыграет против Сербии в 1/2 финала Олимпийских игр-2020 по баскетболу 3х3. Начало встречи — 12:40.

Мужская сборная России стартовала в Токио с победы над Китаем — 21:13, но затем проиграла три встречи подряд. В предыдущем матче команд россияне уступили сербам со счетом 10:21.

Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Сербия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Первого канала.

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события