Россия — Сербия: время начала и где смотреть прямую трансляцию
23:00
В среду, 28 июля, мужская сборная России сыграет против Сербии в 1/2 финала Олимпийских игр-2020 по баскетболу 3х3. Начало встречи — 12:40.
Мужская сборная России стартовала в Токио с победы над Китаем — 21:13, но затем проиграла три встречи подряд. В предыдущем матче команд россияне уступили сербам со счетом 10:21.
Следить за онлайн-трансляцией матча Россия — Сербия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Первого канала.
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