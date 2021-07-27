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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла Сербии в последнем матче группового этапа на Олимпиаде

12:18
Сербия — Россия — 21:10. Фото AFP
Сербия — Россия — 21:10. Фото AFP
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Мужская сборная России по баскетболу 3х3 уступила Сербии в заключительном матче группового турнира на Олимпиаде в Токио со счетом 21:10.

По итогам групповой стадии россияне вышли в четвертьфинал олимпийского турнира. После поражения от Сербии Россия идет на пятом месте в группе, но может подняться на четвертую строчку в случае поражения Латвии в игре с Нидерландами.

Четвертьфинальные матчи турнира по баскетболу 3х3 состоятся сегодня, 27 июля. Первая четвертьфинальная встреча начнется в 15.00 (мск), вторая — в 16.20 (мск).

Баскетбол 3x3

Олимпийские игры

Мужчины

Группа A

Сербия — Россия — 21:10

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события