Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла Бельгии на Олимпиаде
05:58
Мужская сборная России уступила Бельгии в матче группового турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио.
Россияне уступили бельгийцам со счетом 16:21.
Это поражение стало для России вторым на Играх. Россияне опустились на 7-е место в турнирной таблице. Отметим, что в плей-офф выходят шесть первых команд: первое и второе места попадают в полуфинал, а сборные с 3 по 6 строчку выходят в четвертьфинал.
Баскетбол 3x3
Олимпийские игры
Мужчины
Группа A
Россия — Бельгия — 16:21
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
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