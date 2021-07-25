Мужская сборная России по баскетболу 3х3 проиграла Бельгии на Олимпиаде

Мужская сборная России уступила Бельгии в матче группового турнира по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио.

Россияне уступили бельгийцам со счетом 16:21.

Это поражение стало для России вторым на Играх. Россияне опустились на 7-е место в турнирной таблице. Отметим, что в плей-офф выходят шесть первых команд: первое и второе места попадают в полуфинал, а сборные с 3 по 6 строчку выходят в четвертьфинал.

Баскетбол 3x3

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Мужчины

Группа A

Россия — Бельгия — 16:21

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля