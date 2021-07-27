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Карпенков: «После игры с Сербией был жесткий разговор, который разозлил и настроил нас»

16:45
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Игрок сборной России по баскетболу 3?3 Илья Карпенков дал комментарий после выхода в полуфинал Олимпиады в Токио. В четвертьфинале россияне обыграли Нидерланды со счетом 21:19.

— Тренер сказал, что он не стеснялся в выражениях после матча с Сербией. 

— Да. У нас был после игры с Сербией жесткий разговор. Тренер без мата и криков холодным тоном сказал, что нам нельзя было так проигрывать. Проиграть можно по-разному, но так стыдно отдавать ту игру было нельзя. Этим разговором он нас разозлил и настроил. Мы вместе командой разозлились и выдали такой победный матч.

— Что нужно сделать, чтобы и завтра так же разозлиться?

— Мы разозлимся. Другой вопрос, что нужно будет поменять в игре. Нужно будет выдать более контактную игру, но не так, чтобы было много фолов. Надо биться кость в кость, максимально сконцентрироваться. Это игры навылет. Понятно, что еще игры за бронзу, но хочется занять высшие места.

— Как объяснить такое активное начало? Была установка, что с самого начала вы должны набирать очки?

— Нет такой опции. Понятно, что нужно набирать очки. Мы действовали по мере сил, сами дали себе возможность забивать эти мячи. К сожалению, в середине игры подсели. Это вылилось в такую нервную концовку. Физически тоже подустали. Это восьмая игра за четыре дня. Всем тяжело, все в равных условиях, — сказал Карпенков.

В полуфинале Россия сыграет против Сербии. Матч состоится завтра, 28 июля.

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