Карпенков: «После игры с Сербией был жесткий разговор, который разозлил и настроил нас»

Игрок сборной России по баскетболу 3?3 Илья Карпенков дал комментарий после выхода в полуфинал Олимпиады в Токио. В четвертьфинале россияне обыграли Нидерланды со счетом 21:19.

— Тренер сказал, что он не стеснялся в выражениях после матча с Сербией.

— Да. У нас был после игры с Сербией жесткий разговор. Тренер без мата и криков холодным тоном сказал, что нам нельзя было так проигрывать. Проиграть можно по-разному, но так стыдно отдавать ту игру было нельзя. Этим разговором он нас разозлил и настроил. Мы вместе командой разозлились и выдали такой победный матч.

— Что нужно сделать, чтобы и завтра так же разозлиться?

— Мы разозлимся. Другой вопрос, что нужно будет поменять в игре. Нужно будет выдать более контактную игру, но не так, чтобы было много фолов. Надо биться кость в кость, максимально сконцентрироваться. Это игры навылет. Понятно, что еще игры за бронзу, но хочется занять высшие места.

— Как объяснить такое активное начало? Была установка, что с самого начала вы должны набирать очки?

— Нет такой опции. Понятно, что нужно набирать очки. Мы действовали по мере сил, сами дали себе возможность забивать эти мячи. К сожалению, в середине игры подсели. Это вылилось в такую нервную концовку. Физически тоже подустали. Это восьмая игра за четыре дня. Всем тяжело, все в равных условиях, — сказал Карпенков.

В полуфинале Россия сыграет против Сербии. Матч состоится завтра, 28 июля.