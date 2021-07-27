Карпенков — о решающем броске с Нидерландами: «Просто сделал свою работу»
Игрок сборной России по баскетболу 3?3 Илья Карпенков рассказал о решающем броске в четвертьфинальном матче Олимпиады с Нидерландами (21:19).
— О чем думал, когда забивал решающий бросок?
— Ни о чем не думал, я просто сделал свою работу. Уже после броска: вау, ура, обнимания. Очень приятно.
— Ты следил за счетом?
— Да, был перерыв. И мы решили сыграть на меня. Это было тактическое задание. Забить из-под кольца.
— Показалось, что соперник не был готов?
— Наоборот, нам было на руку, что они были не готовы. Но, к сожалению, к середине игры счет сравнялся. А потом мы подсели. Они разогрелись. Хорошо, что удалось выиграть.
— Сыграло на руку, что вы не были фаворитом?
— Я не знаю, кого считают фаворитом. Мы просто выходим и делаем свою работу, — сказал Карпенков.
В полуфинале Россия сыграет против Сербии. Матч состоится завтра, 28 июля.
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