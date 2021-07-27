Карпенков — о решающем броске с Нидерландами: «Просто сделал свою работу»

Игрок сборной России по баскетболу 3?3 Илья Карпенков рассказал о решающем броске в четвертьфинальном матче Олимпиады с Нидерландами (21:19).

— О чем думал, когда забивал решающий бросок?

— Ни о чем не думал, я просто сделал свою работу. Уже после броска: вау, ура, обнимания. Очень приятно.

— Ты следил за счетом?

— Да, был перерыв. И мы решили сыграть на меня. Это было тактическое задание. Забить из-под кольца.

— Показалось, что соперник не был готов?

— Наоборот, нам было на руку, что они были не готовы. Но, к сожалению, к середине игры счет сравнялся. А потом мы подсели. Они разогрелись. Хорошо, что удалось выиграть.

— Сыграло на руку, что вы не были фаворитом?

— Я не знаю, кого считают фаворитом. Мы просто выходим и делаем свою работу, — сказал Карпенков.

В полуфинале Россия сыграет против Сербии. Матч состоится завтра, 28 июля.