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Карпенков — о решающем броске с Нидерландами: «Просто сделал свою работу»

17:00
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Игрок сборной России по баскетболу 3?3 Илья Карпенков рассказал о решающем броске в четвертьфинальном матче Олимпиады с Нидерландами (21:19).

—  О чем думал, когда забивал решающий бросок? 

—  Ни о чем не думал, я просто сделал свою работу. Уже после броска: вау, ура, обнимания. Очень приятно.

—  Ты следил за счетом?

—  Да, был перерыв. И мы решили сыграть на меня. Это было тактическое задание. Забить из-под кольца. 

—  Показалось, что соперник не был готов?

—  Наоборот, нам было на руку, что они были не готовы. Но, к сожалению, к середине игры счет сравнялся. А потом мы подсели. Они разогрелись. Хорошо, что удалось выиграть.

—  Сыграло на руку, что вы не были фаворитом?

—  Я не знаю, кого считают фаворитом. Мы просто выходим и делаем свою работу, — сказал Карпенков.

В полуфинале Россия сыграет против Сербии. Матч состоится завтра, 28 июля.

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Артем Калинин все материалы автора

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