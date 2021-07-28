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Илья Карпенков: «Серебра никогда недостаточно, всегда надо стремиться все выше и выше»

12:13
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Игрок мужской сборной России по баскетболу 3х3 Илья Карпенков после победы над Сербией (21:10) в полуфинале Олимпиады-2020 в Токио рассказал, как проходит общение с тренером во время матча.

— Тренер вчера вас покритиковал после матча. Сегодня напомнил что-нибудь из вчерашнего?

— Из вчерашнего разговора больше было напутствие как перед Нидерландами: «Мы не зря сюда приехали, много работали ради медалей. Нужно просто выйти и забрать свое».

— Серебра вам уже недостаточно?

— Никогда недостаточно, всегда надо стремиться все выше и выше.

— На площадке слышите подсказки тренера с трибун?

— Да, конечно. И всем спасибо за поддержку.

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