Илья Карпенков: «Серебра никогда недостаточно, всегда надо стремиться все выше и выше»
12:13
Игрок мужской сборной России по баскетболу 3х3 Илья Карпенков после победы над Сербией (21:10) в полуфинале Олимпиады-2020 в Токио рассказал, как проходит общение с тренером во время матча.
— Тренер вчера вас покритиковал после матча. Сегодня напомнил что-нибудь из вчерашнего?
— Из вчерашнего разговора больше было напутствие как перед Нидерландами: «Мы не зря сюда приехали, много работали ради медалей. Нужно просто выйти и забрать свое».
— Серебра вам уже недостаточно?
— Никогда недостаточно, всегда надо стремиться все выше и выше.
— На площадке слышите подсказки тренера с трибун?
— Да, конечно. И всем спасибо за поддержку.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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