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Игрок сборной России по баскетболу Карпенков прокомментировал победу над Сербами в полуфинале

12:11
Илья Карпенков. Фото Getty Images
Илья Карпенков. Фото Getty Images
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Игрок мужской сборной России по баскетболу 3х3 Илья Карпенков после победы над Сербией (21:10) в полуфинале Олимпиады-2020 в Токио поделился эмоциями.

— Вчера вы проиграли сербам 10:21, сегодня с таким же счетом выиграли у их. Что произошло?

— Настрой на игру был как обычно: терпеть и работать, гнуть свою линию. Мы весь турнир бросали дальние броски, но на групповом этапе они получались с отвратительным процентом, а сегодня гораздо лучше. Все сработало, установку на игру выполнили. Сербы мало забили, потому что мы выдали отличную защиту, не нахватали ненужных фолов. Они славятся грязной игрой, держали руками, но парни эти руки сбрасывали, проходили и забивали, а потом еще и забрасывали штрафные.

— Вы второй раз забрасываете победный бросок. Ребята что-нибудь сказали?

— Да это я их должен благодарить за передачи, которые позволяют мне совершать победные броски. Спасибо мне за голы, а им за передачи. Взаимовыручка и поддержка.

Соперник России в финале определится в матче между сборными Бельгии и Латвии.

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Артем Калинин все материалы автора

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