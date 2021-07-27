Игрок России Карпенков поделился ожиданиями от полуфинала баскетбола 3x3 с Сербией
16:43
Игрок сборной России по баскетболу 3x3 Илья Карпенков поделился ожиданиями от 1/2 финала с Сербией.
Во вторник, 27 июля, российская команда обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал турнира. Финальная встреча с Сербией состоится 28 июля.
— Суток хватит, чтобы восстановиться?
— Надеюсь, что хватит. Доктор там пошаманит с нами, подготовит нас.
— За счет чего мы завтра обыграем сербов?
— Как я и сказал, за счет жесткой игры. Не дадим им бросать и набирать очки.
— Нет ощущения, что судьи дают больше бороться девушкам, чем мужикам?
— Не знаю, я особо не смотрел игры женских команд. Но может, такое впечатление.
— А в прошедшей игре не было ощущения, что судьи много свистели и не давали побороться?
— Может и давали. Все нормально.
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