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Игрок России Карпенков поделился ожиданиями от полуфинала баскетбола 3x3 с Сербией

16:43
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Игрок сборной России по баскетболу 3x3 Илья Карпенков поделился ожиданиями от 1/2 финала с Сербией.

Во вторник, 27 июля, российская команда обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал турнира. Финальная встреча с Сербией состоится 28 июля.

— Суток хватит, чтобы восстановиться?

— Надеюсь, что хватит. Доктор там пошаманит с нами, подготовит нас.

—  За счет чего мы завтра обыграем сербов?

—  Как я и сказал, за счет жесткой игры. Не дадим им бросать и набирать очки.

—  Нет ощущения, что судьи дают больше бороться девушкам, чем мужикам?

—  Не знаю, я особо не смотрел игры женских команд. Но может, такое впечатление.

—  А в прошедшей игре не было ощущения, что судьи много свистели и не давали побороться?

—  Может и давали. Все нормально.

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