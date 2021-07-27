Игрок России Карпенков поделился ожиданиями от полуфинала баскетбола 3x3 с Сербией

Игрок сборной России по баскетболу 3x3 Илья Карпенков поделился ожиданиями от 1/2 финала с Сербией.

Во вторник, 27 июля, российская команда обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал турнира. Финальная встреча с Сербией состоится 28 июля.

— Суток хватит, чтобы восстановиться?

— Надеюсь, что хватит. Доктор там пошаманит с нами, подготовит нас.

— За счет чего мы завтра обыграем сербов?

— Как я и сказал, за счет жесткой игры. Не дадим им бросать и набирать очки.

— Нет ощущения, что судьи дают больше бороться девушкам, чем мужикам?

— Не знаю, я особо не смотрел игры женских команд. Но может, такое впечатление.

— А в прошедшей игре не было ощущения, что судьи много свистели и не давали побороться?

— Может и давали. Все нормально.