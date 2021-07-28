Гомельский поздравил сборную России по баскетболу 3х3 с выходом в финал Олимпиады

Российский телекомментатор Владимир Гомельский отреагировал на победу мужской сборной России по баскетболу 3х3 в полуфинальном матче Олимпиады-2020 в Токио над Сербией (21:10).

«Я поздравляю нашу сборную! В финале мы будем бороться. Какой смысл выходить в финал, если мы не будем бороться? Шансы у нас 50 на 50. Нам бы в финале лучше встретиться с Бельгией. Мы уже играли с этой сборной, мы их лучше знаем. Есть повод взять реванш», — сказал Гомельский «СЭ».

Российская команда сыграет в финале 3x3 с победителем пары Бельгия — Латвия.

Ранее тренер мужской сборной России по баскетболу 3х3 Владимир Агабабьян после победы над сербами похвалил свою команду и отметил желание завоевать золото турнира.