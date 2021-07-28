Глава МОК Томас Бах поздравил российских баскетболисток с серебром Олимпиады-2020
16:21
Глава МОК Томас Бах поздравил российских баскетболисток с серебром Олимпиады-2020.
28 июля в Токио женская сборная России по баскетболу 3x3 проиграла команде США (15:18) в финальном матче турнира.
В полуфинале россиянки обыграли команду Китая со счетом 21:14.
Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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