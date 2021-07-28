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Глава МОК Томас Бах поздравил российских баскетболисток с серебром Олимпиады-2020

16:21
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Глава МОК Томас Бах поздравил российских баскетболисток с серебром Олимпиады-2020.

28 июля в Токио женская сборная России по баскетболу 3x3 проиграла команде США (15:18) в финальном матче турнира.

В полуфинале россиянки обыграли команду Китая со счетом 21:14.

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.

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Артем Калинин все материалы автора

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