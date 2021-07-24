Фролкина находится в восторге от олимпийского турнира по баскетболу 3x3

Игрок сборной России Ольга Фролкина поделилась впечатлениями о победе над Японией в стартовом матче баскетбольного турнира 3x3 (21:18) на Олимпийских играх.

«Это большая гордость — то, что баскетбол 3х3 теперь представлен на Олимпийских играх. Хочу поблагодарить всех, кто поднял его с колен, с улиц. Поэтому сейчас мы просто рады. В восторге от олимпийской атмосферы. Такая эйфория — в деревне столько спортсменов, все друг друга поддерживают, общаются, обмениваются значками. Очень рады быть здесь», — приводит пресс-служба ОКР слова Фролкиной.

В следующем матче группы Россия встретится со сборной Китая. Встреча пройдет сегодня, 24 июля, и начнется в 8:00 по московскому времени.