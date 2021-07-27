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Евгения Фролкина рассказала, что у сборной России не получилось в матче с Францией

12:25
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Игрок женской сборной России по баскетболу 3х3 Евгения Фролкина рассказала, почему команда проиграла в матче с Францией.

— Что не получилось в матче с Францией?

— Не сложилось. Мы многое не забили, как в предыдущих матчах. Нас сильно обыграли в защите. Я считаю, что вчерашний матч мы проиграли именно один на один. Дали им много забить с проходов, опять подсели на фолы. Но будем исправлять это.

— Во сколько завтра с сестрой планируете праздновать день рождения?

— Ровно после финала!

— Понимали, что так выпадет день?

— Да, сразу это поняли. Ничего не поделаешь.

— Девчонки уже пообещали преподнести вам самый главный подарок?

— Думаю, да!

Сегодня, 27 июля, россиянки обыграли сборную Италии со счетом 17:9. Благодаря этой победе Россия поднялась на второе место в группе, которое позволяет миновать стадию четвертьфинала и попасть напрямую в полуфинал Олимпиады. Полуфинальные матчи запланированы на завтра, 28 июля.

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Артем Калинин все материалы автора

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