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Агабабьян рассказал о разговоре с командой после поражения от Сербии на Олимпиаде

15:46
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Тренер мужской сборной по баскетболу 3х3 Владимир Агабабьян рассказал о разговоре с командой после поражения от Себрии на групповом этапе на Олимпиаде в Токио.

— Разговор был серьезный после Сербии?

— Не сказать, что был серьезный разговор. Я человек серьезный и прямой. Всегда говорю то, что думаю. Не подбираю слов. Видимо встряхнул ребят.

— Нет такого, если бы сербы рубились до последнего, то силенок сегодня бы не хватило?

— Знаете, есть такой момент. И я его придерживаюсь: сам себя все равно не обманешь. Можешь придумать любые хитрости, чтобы уйти от соперника. Но это все потом аукнется, поэтому установка на Сербию была умирать. Каждое собрание начинается с этого. Да, ребята дрогнули. Видимо авторитетом задавили нас морально, но я верю, что завтра такого не будет. Я хочу снять корону с головы сербов, потому что они ведут себя неправильно и некрасиво. Я не осуждаю их, но у нас другой путь. Мы будем честными по отношению к себе. А честный труд всегда отдается.

— Поражение от сербов еще больше закалило нас. Каждое поражение встряхивает и заставляет приходить в себя. Отступать некуда. Вчера мы играли с японцами и латышами, нам некуда было отступать. Проигрываем и едем домой — нас это категорически не устраивает. Это такой стереотип, что мы сами создаем проблемы и потом их героически решаем. Это не обязательно так. За Сербию были претензии только за самоотдачу. Я им об этом сказал. За словом я в карман не полезу, все ребята это знают.

Сегодня, 27 июля, россияне обыграли Нидерланды и в полуфинале сыграют снова с Сербией. Матч пройдет 18 июля.

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