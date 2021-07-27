Агабабьян — об ожиданиях от полуфинала баскетбола 3х3: «Хочу снять корону с головы сербов»
15:30
Тренер мужской сборной баскетбола 3х3 Владимир Агабабьян рассказал об ожиданиях от матча с командой Сербии на Олимпиаде.
«Хочу снять корону с головы сербов. На мой взгляд, они себя ведут неправильно. За игру с сербами стыдно. Получилось как получилось. Бились, старались, но не получилось. Завтра другой день и другая игра. Будем исправляться.
Нидерланды победили тупо за счет характера и желания. Мы хотели. Для этого мы все умирали на тренировках. Столько людей положило силы, чтобы мы здесь оказались. Мы не можем их подвести. Главное — биться и умирать за каждый миллиметр этой площадки», — сказал Агабабьян.
Российская команда вышла в полуфинал турнира, обыграв Нидерланды. Матч 1/2 финала состоится завтра, 28 июля.
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