Тимур Моргунов остался без одного из главных стартов в своей карьере исключительно из-за бюрократов. Это похоже на издевательство.

Многие любители спорта помнят главную драму чемпионата России в Чебоксарах: Тимур Моргунов штурмовал второй результат сезона в мире в шесте, а в это время весь стадион знал, что пришли нейтральные статусы и он — единственный российский топ-атлет, которому его не дали. Проще говоря, прокатили мимо Олимпиады.

Узнал новости Тимур уже после своего выступления. Кого-то они могли бы свести с ума («все едут в Токио, а я — нет»), но Моргунов отреагировал очень достойно. Весь следующий день руководитель ВФЛА Ирина Привалова и менеджер спортсмена Ольга Назарова пытались связаться с комиссией World Athletics, чтобы прояснить ситуацию. Почему этому парню не дали нейтральный статус, никто не понимал. Может быть, просто пропустили заявку?

И если бы эти западные вершители судеб отреагировали оперативно, то включить одного из лучших шестовиков мира в олимпийский состав еще было бы возможно.

«Может, они просто хотят проучить меня?»

Вместо этого получилась максимально циничная и издевательская история. Тогда, в конце июня, ответа на все российские призывы к здравому смыслу просто не последовало. А вечером 14 июля, через две недели после дедлайна, Моргунову... как ни в чем не бывало прислали подтверждение о нейтральном статусе. Вот только включить его в олимпийский состав уже невозможно технически. По сути, у человека украли медаль Токио. Варварски-бюрократическим способом.

— Знаешь, если честно, я рад, что мне вообще дали этот нейтральный статус, — признался Тимур. — С тем, что не еду на Олимпиаду, уже смирился. А так будет возможность выступать хотя бы после Токио. Мне ведь легко могли не давать нейтральный статус и дальше, ничего при этом не объясняя.

— Как думаешь, есть вероятность затыка в том, что изначально ты отправил World Athletics не те документы?

— Есть люди, которые подавали позже, чем я второй раз, и получили допуск. Хотя, может быть, они просто решили меня проучить за тот первый раз? Потому что иначе просто нет объяснений.

— Тем более ты, кажется, единственный, кому они прислали ответ: «Ваши документы получены, заявка будет рассмотрена». Было это в районе 15 мая. За полтора месяца у меня друг дом в Кирове построил.

— Вот и я про это. За полтора месяца легко можно было рассмотреть эту заявку десятки раз. Тем более у меня уже был нейтральный статус, то есть им не надо было с нуля изучать всю мою биографию. Но опять же — вот у Валерия Пронкина был нейтральный статус. На следующий год он снова получил допуск, но на международные старты не поехал. И через год ему нейтралку просто не дали. Вот и я уже был готов, что в этом сезоне допуск не получу. А мне его дали. Конечно же, сильно обрадовался. Теперь есть мотивация продолжать работать. Про Олимпиаду же если постоянно думать и накручивать себя, можно с ума сойти.

— Уже есть какое-то понимание по стартам?

— Буду прыгать везде, кроме Олимпийских игр. Мы поговорили с менеджером, и она сказала, что абсолютно на всех соревнованиях, где есть шест, меня ждут.

— Ты же, кстати, уже повидался с шестовиками, когда ездил с Полиной Кнороз на «Бриллиантовую лигу» в Швецию.

— Я был в шоке, что они так тепло меня встретили. Все ребята подходили, здоровались, узнавали, как у меня дела, спрашивали про Олимпиаду. Все были рады меня видеть. Подошел отец Дюплантиса, говорит: «Давай сфоткаемся». Его супруга нас сфотографировала, он сразу же отправил это Мондо. Хорошо пообщались с ребятами из группы Виталия Петрова. У нас настоящее братство. И я приятно удивился, что шестовики так меня встретили. Я же три года не был на международных стартах! А ребята следят за мной, спрашивают, когда я наконец буду прыгать с ними. Теперь уже скоро...

Ласицкене снова вышла на два метра!

Есть и хорошие новости. В понедельник в финском Йоэнсу прошел турнир. Победы одержали два российских легкоатлета. Дебютант международных стартов Константин Холмогоров выиграл 800 м (1.46,51), а Мария Ласицкене первенствовала в высоте. Причем Мария впервые с осени 2019-го прыгнула 2 метра на открытом воздухе. Да еще как!

Это очень позитивный знак перед Токио. Ласицене, несмотря на все сложности в начале сезона, набирает форму. В субботу у нее еще один старт в Финляндии. И в плане психологии, а также давления на соперниц было бы идеально добавить к своему результату в Йоэнсу еще хотя бы один сантиметр.